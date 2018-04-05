Нежданно-негаданно: псковская школьница 8 месяцев не подозревала о беременности

Страшная трагедия в Кемерово Покушение на предателя Скрипаля Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой
Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Сбежавшая из России Собчак показала живот
партнеры
Четверг 5 апреля
Лента новостей
14:18
Что случилось с лицом 34-летней Алсу
14:17
Скончался известный российский фотожурналист
14:04
Летевший в Таиланд лайнер развернули из-за бомбы
13:56
Заживо погребенный провидец оставил сценарий третьей мировой войны
13:55
Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру
13:55
Почему для России важно провести ЭКСПО-2025
13:37
Дарья Повереннова об измене мужу: Я не имела права врать
13:36
Проекты ТПУ на Кожуховской линии метро выставят на торги
13:15
На "Беломорской" начались отделочные работы
12:37
Прилучный похвастался новым автомобилем за 20 миллионов
12:28
"Росатом" создает "беспилотные" суда для Арктики
12:18
В центре Москвы стал появляться призрак Белой Дамы
12:17
В Москве на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка
12:10
Униженный муж разгромил Дайнеко в откровенном интервью
11:58
"Пьющей чай из презерватива" Малышевой светит тюремный срок
11:52
В центре Москвы найдены уникальные надгробия
11:38
Секретная лаборатория в Москве спасет Мэй от позора
11:28
Макаронная диета: легкий способ похудеть
11:19
68-летняя Пугачева на юбилее у Резника предстала резко помолодевшей
11:13
Довела: Малинин вступил в борьбу с бывшей женой Зарубиной
10:37
Испуганная Цымбалюк-Романовская отдала самое ценное Джигарханяну
10:22
Актер Юрий Назаров получил тяжелую травму головы
09:38
Прекрасная вдова Хворостовского: И врагу не пожелаю того, что перенесли я и мои дети
09:33
Ученые раскрыли причину повышенного аппетита у курильщиков
09:26
Шуфутинский отметит 70-й юбилей на сцене "Крокуса"
09:23
В Доме музыки состоится творческий вечер Андрея Кончаловского
09:02
Сколько денег нужно россиянам для нормальной жизни
09:01
В Москве наградят победителей премии "Headliner года"
08:52
Новое неожиданное признание Бузовой после слов о беременности
08:43
Гребенщиков передумал ехать в Крым после угроз Украины
08:35
Лондон "раскрыл" создавшую "Новичок" секретную лабораторию на краю Москвы
08:20
Всю семью Эдиты Пьехи скосила серьезная болезнь
08:19
В Москве пьяный водитель BMW протаранил остановку
08:08
Собчак и Виторган на грани разрыва
00:01
Оголтелая стрельба Арбениной перепугала народ
21:55
"Вам год работать на такой!": Бузова возмутила стоимостью своего наряда
21:53
В Москве иномарка на полном ходу протаранила скорую (видео)
21:48
Что надо знать о двойном агенте Скрипале
21:45
"Руку разрубила": Гузеева ужаснула снимком из больницы
21:39
Фамильярному поведению Эрдогана с Путиным нашли объяснение
21:22
80-летнюю Эдиту Пьеху срочно госпитализировали
21:18
В чем секрет успеха казахстанской модели развития
21:10
Дикие танцы Панина за рулем возмутили россиян
21:05
Собянин высоко оценил работу пожарных в ТЦ "Персей"
20:36
Рудковская опозорила Плющенко на Западе
20:33
Выжатая Васильева перепугала странным видом
20:30
Медведев поддержал идею "Справедливой России" о реновации во всей стране
20:15
Изнасилованную чемпионку Корбут выставили сволочью на Первом канале
19:49
Родные Шукшина бросили умирать в нищете его больную жену
19:32
Севшую в лужу Волочкову обругали после происшествия
19:06
Страшные подробности убийства тещи удивили Малахова
18:47
Пугающее поведение телеведущих выдало в них "инопланетян" (видео)
18:05
Стул Путина вызвал панику на встрече с Эрдоганом
18:00
Пьяный лихач прокатил инспектора по центру Москвы (видео)
17:53
Известный футболист умер после сердечного приступа
17:43
Эксперты поддержали идею наказывать соцсети за фейки
17:38
Постаревший Нагиев удивил седой бородой
17:30
Родившая Рапунцель из "Дома-2" подло поступила с семьей
17:16
Любимец Пугачевой прошелся по надменному Аверину
17:08
Как щенка: Исинбаева дала сыну необычное имя
17:00
Юный фаворит огорошил рассказом про кровоточащую Гурченко
16:24
Решившаяся на радикальный шаг Дайнеко: Назад дороги нет
16:21
Эрдоган нагло отодвинул Путина на фотосессии
16:14
Вскрылись подробности массового отравления таллием в Таганроге
16:04
Потасканная Волочкова вывалила грудь на Путина
16:00
Откуда у богатых людей берутся деньги
15:49
Новый бизнес Бузовой обескуражил Кремль
15:46
Украина подложила морскую свинью России
15:45
Воробьев усилил свою охрану после инцидента с девочкой в розовом
15:36
7 натуральных продуктов для отбеливания зубов
15:29
Роскошное пребывание в США дорого обходится беременной Лободе
15:23
Список пострадавших при пожаре в московском ТЦ "Персей"
15:19
Блогер: На Ольге Орловой живого места нет
15:03
Грузчик погиб страшной смертью в горевшем торговом центре
14:59
Избирательным правом в Думе займется комитет по регламенту
14:54
Союз вкладчиков раскритиковал качество надзора ЦБ
14:54
Рыдай, Виталина: 52-летняя Мазур показала всей стране роскошную грудь
14:49
Выкрутилась: телезвезда появилась в эфире в полотенце
14:44
Сбежавшего из России спортсмена задержали за хищение 44 млн
14:36
Дроздова увезла обезумевшего от горя Певцова за границу
14:29
Владельцы детского ТЦ открестились от смертельного пожара
14:22
Названа причина смертельного пожара в московском детском ТЦ
14:04
Финал Конкурса молодых модельеров прошел в Москве
14:04
В Финляндии мужчина впервые родил ребенка
13:55
В Москве горит детский ТЦ: есть жертвы
13:47
"Опять Кемерово?" – пожар в ТЦ для детей до смерти перепугал москвичей
13:35
У Пересильд случился припадок из-за срочной ампутации руки
13:29
На Рудковскую натравили органы опеки из-за жестокого обращения с сыном
13:02
Как правильно выбирать кулич к Пасхе
12:56
В Москве при пожаре в детском ТЦ пострадали люди
12:49
Красавица-дочь Кирилла Сафонова поразила своими ягодками
12:42
"Ты хамка!": Бородина хлопнула звезду "Дома-2" планшетом по голове
12:40
В Москве из горящей квартиры спасли пять человек
12:29
Москвичам пообещали майскую жару на Пасху
12:24
Toyota Fortuner: фортуна нужной стороной
12:16
Под Москвой бандиты похитили солярку на 1,5 млн рублей
12:05
Эмоциональный детокс
12:02
Лондон приплел к делу Скрипаля "странного" россиянина
11:44
Пенсионер чудом выжил при падении сосульки
11:43
Кожуховская линия метро стала на шаг ближе к открытию
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сбежавшая из России Собчак показала живот
Бузова сделала официальное заявление о беременности
Малышеву рвут на куски из-за призыва убивать собак
Пожилой поэт закрыл рукой промежность бесстыжей Волочковой
Рыдай, Виталина: 52-летняя Мазур показала всей стране роскошную грудь
Россияне бьются в истерике от прелестей голой Цымбалюк-Романовской
Регионы

Нежданно-негаданно: псковская школьница 8 месяцев не подозревала о беременности

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
17-летняя жительница Пскова восемь месяцев не понимала, что беременна. В какой-то момент у девушки начал расти живот, который она приняла за лишний вес.
прочитано 1017 раз

Когда школьница все-таки осознала, что живот растет независимо от ее питания, Настя решила пройти тест на беременность. Результат показал одну полоску, и все сомнения девушки сразу развеялись. На протяжении всего времени у знакомых и окружающих Насти возникали вопросы по поводу изменения ее внешнего вида, но девушка продолжала рассказывать об особенностях своего питания, передает Telegram-канал Mash. На последних месяцах она даже участвовала в строевом конкурсе, где бегала, таскала тяжелые ящики и ползала по-пластунски наравне со всеми.

ПО ТЕМЕ

11-летняя девочка внезапно родила 14-летнему брату

Школьница пыталась утопить новорожденного в унитазе

Эта история завершилась, когда мама молодого человека приехала к невестке в гости и с уверенностью констатировала: "Это не питание, это ребенок!" Тем не менее женщина не стала отправлять девушку к врачу, полагая, что на обдумывание вопроса у них еще достаточно времени. Каково же было удивление женщины, когда школьница родила спустя две недели после ее визита. Стоит отметить, что роды происходили дома, после чего уже с новорожденным девушка отправилась в больницу.

Напомним, что подобные случаи в последнее время происходят все чаще. Несовершеннолетние боятся рассказывать родителям о беременности или обратиться за помощью к специалистам и от отчаяния решаются уладить вопрос самостоятельно. Подобная жуткая история произошла в ночь на 5 декабря 2017 года в Троицке.

В туалете одного из городских общежитий 15-летняя школьница, родив над унитазом живого ребенка, хотела смыть его в канализацию. Младенца спасло то, что его крики услышала мать парня девушки. Она вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшие на место происшествия медики забрали ребенка и его маму в больницу. Сперва у врачей были опасения за жизнь младенца, родившегося недоношенным в экстремальных условиях, однако им все-таки удалось его спасти.

Автор: Михаил Вштанов5 апреля 2018, 13:11

комментарии

Политика

Фамильярному поведению Эрдогана с Путиным нашли объяснение
Савченко из тюрьмы поделилась рецептом обустройства Украины
Гнивший изнутри экс-президент Украины плюнул в душу полякам
Как уволенный из-за трагедии Тулеев получил престижную должность

Шоу-бизнес

Стриженовы прогнали посягнувшую на святыню дочь
Что случилось с лицом 34-летней Алсу
Дарья Повереннова об измене мужу: Я не имела права врать
Врач рассказал о состоянии получившего ремня малолетнего сына Рудковской

Проишествия

Грузчик погиб страшной смертью в горевшем торговом центре
Пьяная россиянка покусала женщину-полицейского в Дубае
Женщина устроила кровавую бойню в штаб-квартире YouTube
Мужчина пытался исправить сексуальную ориентацию сына-аутиста изнасилованием

Lifestyle

В центре Москвы стал появляться призрак Белой Дамы
Гребенщиков передумал ехать в Крым после угроз Украины
Постаревший Нагиев удивил седой бородой
Оперная дива спела Урганту про котлетки с пюрешкой
Шоу-бизнес

Прекрасная вдова Хворостовского: И врагу не пожелаю того, что перенесли я и мои дети

Женщина приехала в Россию
Регионы

Потерявший всю семью при пожаре Востриков записал обращение к Путину

Ролик мужчина опубликовал на своей странице в cоцсети
Шоу-бизнес

68-летняя Пугачева на юбилее у Резника предстала резко помолодевшей

Певица блистала и блестела
Шоу-бизнес

Довела: Малинин вступил в борьбу с бывшей женой Зарубиной

Певец подал в суд на экс-супругу

Гороскоп

Собчак и Виторган на грани разрыва
Ясновидящая предсказала исход новой войны России и Запада
Гороскоп здоровья на апрель
Бизнес-гороскоп на апрель

Фоторепортажи

Красавица-дочь Кирилла Сафонова поразила своими ягодками
Бледанс в нежном платье удивила молодостью и красотой
Горячие фото самой дорогой проститутки
Ослепительная Высоцкая почтила память погибших в ТЦ "Зимняя вишня"

Спорт

Изнасилованную чемпионку Корбут выставили сволочью на Первом канале
Как щенка: Исинбаева дала сыну необычное имя
Сбежавшего из России спортсмена задержали за хищение 44 млн
Сравни со своей зарплатой: Опубликованы доходы Дацюка и Ковальчука

Регионы

Безумные регионы: 81-летнему волгоградцу массаж на дому обошелся в 430 тысяч
Забытых жертв Ан-148 предложили хоронить по частям
Вскрылись подробности массового отравления таллием в Таганроге
Сама пригласила на именины: чиновник оправдался за поздравление выжившей в теракте петербурженки
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru