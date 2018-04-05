Нежданно-негаданно: псковская школьница 8 месяцев не подозревала о беременности

17-летняя жительница Пскова восемь месяцев не понимала, что беременна. В какой-то момент у девушки начал расти живот, который она приняла за лишний вес.

Когда школьница все-таки осознала, что живот растет независимо от ее питания, Настя решила пройти тест на беременность. Результат показал одну полоску, и все сомнения девушки сразу развеялись. На протяжении всего времени у знакомых и окружающих Насти возникали вопросы по поводу изменения ее внешнего вида, но девушка продолжала рассказывать об особенностях своего питания, передает Telegram-канал Mash. На последних месяцах она даже участвовала в строевом конкурсе, где бегала, таскала тяжелые ящики и ползала по-пластунски наравне со всеми.

Эта история завершилась, когда мама молодого человека приехала к невестке в гости и с уверенностью констатировала: "Это не питание, это ребенок!" Тем не менее женщина не стала отправлять девушку к врачу, полагая, что на обдумывание вопроса у них еще достаточно времени. Каково же было удивление женщины, когда школьница родила спустя две недели после ее визита. Стоит отметить, что роды происходили дома, после чего уже с новорожденным девушка отправилась в больницу.

Напомним, что подобные случаи в последнее время происходят все чаще. Несовершеннолетние боятся рассказывать родителям о беременности или обратиться за помощью к специалистам и от отчаяния решаются уладить вопрос самостоятельно. Подобная жуткая история произошла в ночь на 5 декабря 2017 года в Троицке.

В туалете одного из городских общежитий 15-летняя школьница, родив над унитазом живого ребенка, хотела смыть его в канализацию. Младенца спасло то, что его крики услышала мать парня девушки. Она вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшие на место происшествия медики забрали ребенка и его маму в больницу. Сперва у врачей были опасения за жизнь младенца, родившегося недоношенным в экстремальных условиях, однако им все-таки удалось его спасти.