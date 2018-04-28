Джигарханян госпитализирован Новый виток в деле Родченкова Кейт Миддлтон родила сына Эксклюзив Главные события Москвы

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Самолет с пассажирам экстренно сел под Москвой

прочитано 989 раз

В небе над Московской областью долго кружил индийский самолет Ил-38. Лайнер готовился совершить аварийную посадку в Жуковском.

У машины заклинило переднюю стойку шасси. На борту находятся восемь человек. Экипаж долго вырабатывал топливо. В итоге Ил-38 удалось посадить, сообщает Telegram-канал 112. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

28 апреля 2018, 20:01

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