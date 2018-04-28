Самолет с пассажирам экстренно сел под Москвой

В небе над Московской областью долго кружил индийский самолет Ил-38. Лайнер готовился совершить аварийную посадку в Жуковском.
У машины заклинило переднюю стойку шасси. На борту находятся восемь человек. Экипаж долго вырабатывал топливо. В итоге Ил-38 удалось посадить, сообщает Telegram-канал 112. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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