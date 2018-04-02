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Потерявший семью Востриков довел до слез трогательным видео

Игорь Востриков. Фото: vk.com/vegas.shoes
Лишившийся семьи в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово местный житель Игорь Востриков опубликовал на своей странице в Instagram ролик в память о погибших. Он разместил видео на девятый день после трагедии.
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"Памяти всем погибшим, сегодня девять дней. Это их последний путь, и от них остался только пепел, потому что пожарные не смогли справиться с огнем", – подписал ролик Востриков. Он призвал всех неравнодушных из разных городов объединяться в группы и держаться вместе.

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Кемеровчанин добавил, что против него сейчас "идет информационная война", и попросил "не вестись на провокаторов". Мужчина уверен, что его хотят скомпрометировать.

На видеозаписи запечатлены посетители торгового центра за некоторое время до трагедии. Фоном идет грустная песня. Ролик невозможно смотреть без слез. "Игорь, мы плачем и скорбим вместе с вами! Теперь ради всех, кто вам верит, вы обязаны держаться!", "Скорбим, помним. Держитесь, Игорь. И не опускайте руки!" – поддержали Вострикова пользователи соцсети.

После трагедии кемеровчанин, потерявший жену, троих детей и сестру, рассказал о планах создать благотворительный фонд. Организация, объяснил он подписчикам в Instagram, будет заниматься поддержкой пострадавших при пожарах. Своей идеей Востриков поделился в Stories. Он сообщил, что ему уже звонили с подобными предложениями, а возможность появления такого фонда мужчина обсуждал с единомышленниками.

Напомним, возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" произошло днем 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека. По факту трагедии возбуждено несколько уголовных дел.

Автор: Валерия Нарская2 апреля 2018, 16:21
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