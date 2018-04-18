От первого лица: Поджигатель из башкирской школы раскрыл свои мотивы

Девятиклассника, который совершил нападение на школу в Стерлитамаке, допросили следователи. Злоумышленник рассказал, почему пошел на преступление.

Подросток признался, что с седьмого класса состоит в закрытой группе "Колумбайн", посвященной кровавой бойне в американской школе. По его словам, в соцсети в ней состоит 230 человек и "лишних" там нет.

"Мы постоянно переезжаем в новые паблики, мы скрываемся, а еще старые потому что блочат. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). Но все норм работает. Я полностью разделяю взгляды ребят", – цитирует школьника Telegram-канал Mash. "Моя ненависть к ребятам из моего класса копилась очень давно. Я ненавижу школу вообще. Я хотел всех порезать, хотел еще в прошлом году, а потом в этом уже", – поведал парень.

Школьник рассказал, что последней каплей для него стало то, что мама запретила ему пользоваться компьютером. "Она решила, что из-за него у меня голова портится. Ей не понравилось, с кем я общаюсь – она прочитала мои переписки. Я понял, что больше мое решение откладывать никак нельзя", – заявил юный злоумышленник.

Напомним, трагедия произошла 18 апреля. Девятиклассник напал с ножом и ранил 29-летнюю учительницу информатики, а также двух одноклассниц. После этого он разлил бензин и поджег класс. Юноша попытался покончить с собой. Все пострадавшие госпитализированы. По факту случившегося возбудили два уголовных дела.