Все знали: почему никто не остановил террор в башкирской школе

Слухи о подготовке нападения на одну из городских школ поползли по Стерлитамаку еще три дня назад. Подростки предупреждали руководство учебных заведений и полицию, однако те никаких мер не приняли.

Пользователь Сети под ником Август Кошмаров еще 15 апреля рекомендовал одной из школьниц не ходить на уроки. Он рассказал, что собирается устроить нападение – не стрельбу, но поножовщину с поджогом. Аноним называл и дату: написал, что 16 апреля у него день рождения, и он хочет сделать себе "подарок".

Переписка разошлась по школьным чатам. Подростки отнеслись к угрозам серьезно. Они не знали, в какой именно школе может произойти трагедия, и многие решили не посещать пока занятия. Но прежде рассказали об угрозах учителям.

"У нас все были в курсе, что что-то готовится – начиная от школьников и заканчивая директором. То же самое было в другой школе. 16 апреля человек десять из моего класса просто не вышли на уроки, потому что боялись нападения. Мы ведь не знали, в какой школе это произойдет. Родителям мы тоже, конечно, сообщили", – рассказала "Комсомольской правде" одна из учениц.

По словам учащихся, взрослые их успокоили и пообещали "все решить", однако ничего не предприняли. После ЧП в учебных заведениях города стали устанавливать турникеты, рассказывают дети.

Девятиклассник 18 апреля зашел в кабинет информатики, где шел урок. Подросток ударил ножом педагога и одноклассницу, затем разлил в классе бензин и поджег. Школьники спрятались в подсобном помещении, а одна девочка, испугавшись пожара, выпрыгнула в окно на втором этаже. Учительница хотела защитить детей, но была ранена. Нападавший попытался покончить с собой.

Всех пострадавших доставили в больницу №1 Стерлитамака. По оценкам врачей, они в состоянии средней тяжести, учительницу отправили на операцию, сообщает телеканал "360".