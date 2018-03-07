Военный пенсионер открыл стрельбу в отеле под Москвой и умер

В отеле "Лев" подмосковного города Люберцы 59‐летний военный пенсионер открыл стрельбу и ранил управляющую, передает "360". Как рассказал администратор гостиницы, управляющая в своем кабинете повздорила со знакомым. Мужчина сделал несколько выстрелов, вышел из отеля и сел в автомобиль, где свел счеты с жизнью.

Пострадавшая выжила. Она госпитализирована с ранением головы.



