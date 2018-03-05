Под Оренбургом дерзко ограбили водителя маршрутки

В Оренбургской области двое мужчин совершили нападение на водителя маршрутки. Злоумышленники пытались обокрасть его прямо во время движения.
Один из преступников нанес водителю удар ножом, а второй начал его душить. Грабители забрали 3,5 тысячи рублей и скрылись. Подозреваемых удалось задержать по горячим следам после того, как их заметили в магазине неподалеку от места происшествия, передает телеканал "360".
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