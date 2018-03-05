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Регионы

В Магадане восемь воспитанников детского сада обожгли глаза

прочитано 681 раз

Восемь воспитанников одного из детских садов Магадана получили микроожоги глаз, передает телеканал "360". Причиной стала неисправная бактерицидная лампа. Ее вовремя не демонтировали, и воспитательница включила прибор.

Дело ведет региональное управление прокуратуры. Заведующий дошкольного учреждения получил представление об устранении нарушений. Все неисправные лампы были демонтированы.

5 марта 2018, 09:26

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