В Магадане восемь воспитанников детского сада обожгли глаза

Восемь воспитанников одного из детских садов Магадана получили микроожоги глаз, передает телеканал "360". Причиной стала неисправная бактерицидная лампа. Ее вовремя не демонтировали, и воспитательница включила прибор.
Дело ведет региональное управление прокуратуры. Заведующий дошкольного учреждения получил представление об устранении нарушений. Все неисправные лампы были демонтированы.
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