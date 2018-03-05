В Магадане восемь воспитанников детского сада обожгли глаза

Восемь воспитанников одного из детских садов Магадана получили микроожоги глаз, передает телеканал "360". Причиной стала неисправная бактерицидная лампа. Ее вовремя не демонтировали, и воспитательница включила прибор.

Дело ведет региональное управление прокуратуры. Заведующий дошкольного учреждения получил представление об устранении нарушений. Все неисправные лампы были демонтированы.