В Кемерово чиновники издеваются над плачущими отцами погибших детей

Кемеровские чиновники неуважительно отнеслись к родственникам погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Во время митинга в городе заместитель губернатора обвинил одного из потерявших семью мужчин в пиаре. А сам губернатор вовсе заявил, что собравшиеся не являются родственниками жертв. Видео общения народа и власти опубликовано в Сети.

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