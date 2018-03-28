В Кемерово чиновники издеваются над плачущими отцами погибших детей
Плохой пример своим подопечным подал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. На совещании, которое провел прилетевший в город президент России Владимир Путин, глава региона заявил, что собравшиеся на митинг – оппозиция, а не родственники погибших в огне.
А в это время находившийся на митинге заместитель губернатора Сергей Цивилев грубо осадил Игоря Вострикова, потерявшего в ТЦ двух сыновей, дочку, жену и сестру. Представитель власти говорил с безутешным отцом начальственно и нагло.
"Вы что, хотите попиариться на горе"? – заявил чиновник Вострикову. И только под конец, сообразив, что творится вокруг – очевидно, из чувства самосохранения – встал на колени.
Другой убитый горем мужчина пытался рассказать, как спасал дочь. Плача, кричал о том, как говорил с ней по телефону в последний раз. Девочка звонила из горящего кинозала. Она погибла. Впрочем, чиновника этот рассказ не тронул.
Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами, пишет "Газета.ru". По последним данным, погибли 64 человека.
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