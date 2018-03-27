"Поджигатель" из "Зимней вишни" оказался сотрудником ТЦ

Версию теракта в "Зимней вишне", распространившуюся в соцсетях, опроверг виновник скандала. Пользователи опубликовали видео, на котором молодой человек с сумкой ходит по игровой зоне, и решили, что он подложил взрывчатку. Как выяснилось, сотрудник ТЦ просто поздоровался с коллегой.

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