Кошка вычислила черных риэлторов и спасла хозяина

Как россияне выбирают президента Похороны Олега Табакова Отравление предателя Скрипаля Выборы президента Дом-2

Самое читаемое

Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Умер Олег Табаков
партнеры
Пятница 16 марта
Лента новостей
21:18
Беременная Лобода открыла главный секрет
20:50
Семью предателя Скрипаля раздирали скандалы
20:27
Киев не пустит россиян на выборы
20:08
Ужасные фото Пугачевой выложили в Сеть
19:58
В центре Москвы на дороге внезапно образовалась яма
19:28
Брэд Питт закрутил роман с известной разведенкой
19:26
К чему снится кино
18:49
Поплавская требует заткнуть "грязный рот Жириновского"
18:46
Совет на выходные
18:43
Чем Россия мешает Западу
18:34
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе
18:33
Хиллари Клинтон экстренно госпитализирована после падения
18:22
Сенсационные подробности в деле отравления Скрипаля
18:22
Собянин поставил крест на "карусели" Навального
17:56
Стюардесса выпала из самолета и умерла
17:30
Российских детей гонят из британских школ после скандала со Скрипалем
17:30
Автобус с россиянами разбился в Таиланде
16:57
У Абрамовича отбирают "Челси" из-за Скрипаля
16:57
Пилот разбившегося Ан-148 незаконно получил право вести самолет
16:53
Ошарашенная Собчак ответила на выпад Поклонской
16:48
Директора школы с треском уволили из-за желания сменить пол
16:44
Присосавшийся к фляжке Пресняков домогался известной ведущей
16:37
Дожили: Ольге Бузовой поставят памятник в Подмосковье
16:22
Российский олигарх обвинил британские власти в заговоре против Москвы
16:15
Шикарный отдых Рудковской и Плющенко
16:13
Музыканты группы "Пикник" разбились в ДТП
16:01
"Лично Путин": Лондон сделал дерзкое заявление об отравлении Скрипаля
15:58
В глобальном потеплении нашли новую угрозу
15:49
Макрон удивил странным поступком
15:48
У семьи Фриске отнимают имущество
15:47
Резника "похоронили" за большие долги
15:40
Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
15:32
Госдума обеспечит выполнение поручений президента
15:12
Киев встрепенулся после отравления предателя Скрипаля
15:06
Президент "Югры": ЦБ играет не по правилам ведения бизнеса
14:57
Врач высказался об угрозе выкидыша Собчак
14:48
В России умер известный режиссер
14:46
Лыжников зажевало в подъемник в Грузии (видео)
14:43
Порошенко выдвинули ультиматум из-за Крыма
14:27
В Москве у безработного украли два миллиона
14:20
Украинских спортсменов наказали за поддержку России
14:13
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
14:01
Одноклассница рассказала любопытную историю о Путине
14:01
Россия придумала защиту от метеоритов
13:40
МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
13:39
Медики нашли инновационный метод диагностики рака
13:26
Одинцовская команда по софтболу нацелилась на Олимпиаду
13:19
Тесть воткнул нож в спину Грудинина
13:18
Весна отменяется: москвичей атакуют мартовские морозы
13:05
Украина подло сорвала важное выступление России в ООН
13:01
В Москве электричка протаранила автомобиль
12:49
В Подмосковье грабитель случайно застрелил сообщника
12:47
Почему массово падают самолеты
12:37
Кто использует Навального в своих интересах
12:29
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
12:29
Дерзкое ограбление ювелирного салона попало на видео
12:09
Украинские депутаты подрались в редакции телеканала
11:59
Шоумен о публичном рукоблудии: Я просто проветривал хозяйство
11:54
Дочь Немцова унизила заботливую Собчак
11:50
Потерявшая терпение Бузова разоблачила Мельникову
11:47
Путин поручил определить национальные цели до 2024 года
11:39
Инфаркт убил бабушку Мазур после бесстыжего шоу с проститутками
11:16
АвтоВАЗ представил самую дешевую машину
11:08
Как пройдут выборы президента России в Иерусалиме
11:06
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
11:02
В Москве эвакуировали детский сад
10:55
Ученые рассказали об отличиях в мозге трансгендеров
10:35
Поклонская нанесла удар Собчак перед выборами
10:25
Сборная России потеряла Кокорина перед ЧМ-2018
10:24
Олег Газманов отказался от четвертого ребенка
10:14
Миссию на Марс признали смертельно опасной
10:07
Найден уникальный способ избавиться от пробок
10:00
Главные события Москвы с 16 по 22 марта
09:44
Дорогая проститутка раскрыла секрет успеха
09:32
В Подмосковье сгорел автобус
09:15
Ученые поставили точку в споре о пользе ожирения
09:09
68-летняя Пугачева оголила интимную часть тела
09:05
Россияне лишились пенсионных миллиардов
08:44
Названа сумма ущерба от коррупции в России
08:33
Скрипаля отравила родная дочь
08:32
На похоронах потеряли дочь Табакова
08:25
В центре Москвы жестоко расправились с мужчиной
08:00
История президентских выборов в России
22:00
Жириновский серьезно болен
21:59
Обрушение 950-тонного моста попало на видео
21:45
Модель сбежала от мужа-садиста к Малахову
21:42
Банк "Югра" обжалует решение апелляционного суда
21:34
Школьники в Москве убили 20 человек из-за жвачки
21:31
На севере Москвы ограбили ювелирный магазин
21:07
Плющенко потряс мокрыми трусами перед Киркоровым
20:53
Савченко пришла в Раду с гранатами
20:25
Народ взбесился после слов дочки банкира Тинькова
20:21
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
20:01
Грудинин сбежал с дебатов от обманутой им женщины
19:43
Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены
19:41
Юристы увидели преступления в действиях Центробанка
19:19
Путин о Собчаке: О чем-то надо было промолчать
19:15
Как живет вернувшийся с того света актер Алексей Янин
19:07
Депутат Резник отстаивает свое честное имя в Испании
18:50
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил девушку
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева
Инфаркт убил бабушку Мазур после бесстыжего шоу с проститутками
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
У семьи Фриске отнимают имущество
Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым
Регионы

Кошка вычислила черных риэлторов и спасла хозяина

Фото: GLOBAL LOOK press/TUNS
В Вологде инвалид оказался без жилья из-за того, что мошенники продали две его квартиры. Удивительно, но не остаться на улице и не пропасть мужчине помогла его кошка.
прочитано 500 раз

Недвижимость досталась жертве аферы в наследство. Узнавшие об этом черные риэлторы предложили ему заработать на фиктивной продаже квартир. Хозяину пообещали три миллиона рублей и возвращение квартир в собственность через полгода.

ПО ТЕМЕ

Кошка спасла хозяину жизнь во время пожара

Кошка спасла пьяного хозяина из горящей квартиры

В России наградят котов-героев

Инвалид согласился и поехал с новыми приятелями в Питер, где якобы находились деньги. По дороге мошенники сбежали, бросив парня без денег и документов погибать на улице. Четыре месяца мужчина скитался по улицам незнакомого города, сообщает 35media. ru.

Злоключения бедняги закончилось, когда соседи обратили внимание на то, что любимая кошка парня почему-то оказалась на улице. Аферисты просто выбросили ее в подъезд. Зная, что ее хозяин никогда бы так не поступил со своим питомцем, соседи обратились в полицию.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", однако сейчас оно переквалифицировано в дело о мошенничестве. Мужчина найден и доставлен обратно в Вологду. Сможет ли он вернуть себе квартиры, проданные ничего не ведавшим добросовестным покупателям, будет решаться в суде.

Случаи, когда домашние питомцы выручают из беды людей, не редкость. Как писали Dni.Ru, в феврале этого года кошка спасла своего хозяина от смерти. В частном доме в селе Виловатово Горномарийского района Республики Марий Эл произошел пожар. Когда огонь начал распространяться по дому, молодой человек спал. Кошка запрыгнула на него и громким мяуканьем разбудила. В итоге ему удалось выбраться из охваченного пламенем дома через окно. Сообщается, что само строение серьезно пострадало от огня.

Автор: Валерия Нарская16 марта 2018, 21:53

комментарии

Политика

Порошенко объявил о начале операции в Донбассе
Ошарашенная Собчак ответила на выпад Поклонской
Российский олигарх обвинил британские власти в заговоре против Москвы
"Лично Путин": Лондон сделал дерзкое заявление об отравлении Скрипаля

Шоу-бизнес

Беременная Лобода открыла главный секрет
Как чувствует себя больная дочь Кончаловского
Ужасные фото Пугачевой выложили в Сеть
Брэд Питт закрутил роман с известной разведенкой

Проишествия

Стюардесса выпала из самолета и умерла
Лыжников зажевало в подъемник в Грузии (видео)
В Подмосковье грабитель случайно застрелил сообщника
Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены

Lifestyle

МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Михалков попал в больницу после падения
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
Шоу-бизнес

Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым

Актриса сразила наповал своим видом
Шоу-бизнес

На похоронах потеряли дочь Табакова

Общественность запуталась в догадках и предположениях
Шоу-бизнес

Шоумен о публичном рукоблудии: Я просто проветривал хозяйство

Участник скандала рассказал, как все было на самом деле
Шоу-бизнес

У семьи Фриске отнимают имущество

Суд вынес решение в пользу благотворительной организации

Гороскоп

Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
Совет на выходные
Жириновский серьезно болен
Зудина перенесла нервные срывы

Фоторепортажи

Шикарный отдых Рудковской и Плющенко
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова

Спорт

Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
Ковальчук продает подаренный Путиным BMW
Англичане взбунтовались из-за решения Мэй
Украинских спортсменов наказали за поддержку России

Регионы

Россиянин избавился от жены с помощью кувалды
Якуты возбудились от золотого дождя
Под Владимиром воспитательница забыла малыша на морозе (видео)
Безумные регионы: В Башкирии мать избивала и морила голодом восьмилетнего ребенка
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru