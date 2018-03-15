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В страшном ДТП под Курском погибли четыре человека

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Вечером 14 марта в Золотухинском районе Курской области произошло страшное ДТП. По предварительным данным, водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом, передает RT. Четверо погибли, двое были доставлены в больницу.

15 марта 2018, 09:38

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