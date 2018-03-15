В страшном ДТП под Курском погибли четыре человека

Вечером 14 марта в Золотухинском районе Курской области произошло страшное ДТП. По предварительным данным, водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом, передает RT. Четверо погибли, двое были доставлены в больницу.