В страшном ДТП под Курском погибли четыре человека

Вечером 14 марта в Золотухинском районе Курской области произошло страшное ДТП. По предварительным данным, водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом, передает RT. Четверо погибли, двое были доставлены в больницу.
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