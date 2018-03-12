Зачем Запад ввел санкции против России

Истинная цель западных санкций – остановить развитие нашей страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, подобными антироссийскими действиями США и европейские страны нарушают принципы, которые сами же провозгласили.

Депутаты Госдумы на этой неделе продолжают работу в регионах. Вячеслав Володин в понедельник, 12 марта, принимает участие в форуме представителей муниципальных образований Тверской области. Выступая перед собравшимися, спикер Госдумы рассказал о своем видении целого ряда вопросов, в том числе, политики западных стран в отношении нашей страны. В ходе форума речь зашла об антироссийских санкциях, которые были введены США и странами Европы в 2014 году, и неоднократно продлевались. По мнению председателя нижней палаты парламента, цель этих решений – вставить палки в колеса нашей стране.

"Санкционная политика – это попытка остановить развитие России, чтобы Россия вернулась в 1990-е годы, сделать хотят нас слабыми, убрать как конкурента с мирового уровня, – заявил он. – Но это не получится". Такое поведение Запада, считает Вячеслав Володин, стало "вызовом для нашей промышленности". Ведь, по его словам, никто и подумать не мог, что "США возьмут и выступят против своей же политики свободы торговли". "Но они пошли на это", – сказал спикер Госдумы, отметив, что противостоять санкциям Россия смогла, благодаря консолидации общества, которая уже не раз помогала стране выходить из сложных ситуаций.





"Мы с вами видим, что те вызовы, с которыми мы столкнулись в результате санкций, общество преодолело, – подчеркнул Вячеслав Володин. – И, благодаря консолидации, благодаря тому, что граждане поддержали курс президента, мы смогли пройти кризисы 2009 года и этот непростой период недружественной политики, непростой период санкций на протяжении последних четырех лет".



"Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается наша страна, пройти эти вызовы мы можем только сплоченными".

В то же время, отметил он в ходе своего выступления, Россия сталкивается не только с внешними вызовами, но и с внутриполитическими. К таковым Володин отнес, в частности, ситуацию 2000-х годов, когда Госдума не могла принять важнейшие для страны решения. "Эти решения не были поддержаны ни левыми, ни правыми", – напомнил он. Именно тогда в стране появилась мощная политическая сила – партия "Единая Россия", на которую смог опереться президент. "ЕР" помогла проводить через Госдуму принципиально важные для страны законопроекты, отметил спикер нижней палаты.





Володин добавил, что в 2000 году доходы федерального бюджета составляли менее триллиона рублей. "Бюджет, который мы приняли на 2018 год, составляет порядка 16 триллионов рублей, – сказал он. – Представьте себе, с чего мы начинали, и, собственно, на какие решения мы вышли".

Напомним, сегодня в Тверской области собрались депутаты городских и сельских поселений – всего около четырех тысяч человек. Они, в частности, обсуждают вопросы развития социальной сферы, здравоохранения, образования, ЖКХ, также речь идет о том, как будет осуществляться реализация послания президента Федеральному собранию.