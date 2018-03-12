Массовый погром со стрельбой в ночном клубе в Башкирии попал на видео

В ночной клуб "Платина" на Уфимской улице в башкирском городе Салават ворвались около 20 человек в масках, передает ToDay News Ufa. Вооруженные травматическими пистолетами и бейсбольными битами погромщики расстреляли охранников и гардеробщицу и принялись методично уничтожать имущество внутри развлекательного заведения. После этого злоумышленники скрылись.

Полиция устанавливает обстоятельства нападения. Произошедшее сняли камеры наблюдения клуба.