Пенсионер выстрелил в диджея за отказ поставить песню

В полицию обратился диджей одного из ресторанов Калининграда. Он рассказал, что один из посетителей попросил его поставить песню, не подходящую по формату для их заведения. Получив отказ, мужчина выстрелил ему в живот и скрылся. По подозрению в совершении преступления задержан 59-летний пенсионер. Установлено, что он выстрелил в диджея из устройства для запуска сигнальных ракет, передает Flashnord. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Нарушителю грозит до четырех месяцев ареста.
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