Россиянин застрелил на охоте своего 13-летнего сына

Житель Ставропольского края случайно стал "палачом" родному ребенку. Трагедия произошла 3 февраля.

По данным следователей, 38-летний мужчина вместе с сыном отправился на охоту вблизи поселка Цымлянский Шпаковского района. Перезаряжая охотничье нарезное ружье, житель Ставрополя по неосторожности нажал на спусковой крючок, и оно выстрелило в сторону ребенка.

"От полученного ранения мальчик скончался на месте", – сообщает Следственный комитет России по Ставропольскому краю. В отношении его отца возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Мужчина может провести за решеткой два года. "Назначены судебные экспертизы, также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств", – отметили в ведомстве.

Ранее похожий случай произошел во Франции. На охоте 13-летний мальчик пошел искать убитую дичь, а в это время его дед выстрелил еще раз и попал в подростка.

А в Саратовской области в одну из больниц был доставлен 64-летний местный житель с огнестрельным ранением живота. Спустя час мужчина скончался.

Смертельную рану он получил во время охоты в нескольких километрах от поселка Дьяковка в Краснокутском районе. Приклад двустволки был уперт в землю, а ствол направлен в живот лежавшего рядом охотника. Одна из его собак лапой случайно спустила курок.