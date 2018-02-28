Гость убил пенсионерку за вызывающее поведение

В Архангельской области 47-летний местный житель убил 55-летнюю женщину. Как установили следователи, пенсионерка и подозреваемый, который находился у нее в гостях, распивали алкоголь.

В какой-то момент между ними произошла ссора. В ответ на оскорбления мужчина насмерть забил хозяйку, после чего покинул квартиру. Позже он пришел в полицию с повинной, передает FlashNord.

Свои действия злоумышленник объяснил алкогольным опьянением и вызывающим поведением приятельницы. Возбуждено уголовное дело.