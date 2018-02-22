В Екатеринбурге из головы ребенка достали живого таракана

В Детской городской клинической больнице №11 в Екатеринбурге из уха 12-летней девочки врачи достали живого таракана, передает URA.Ru. Ребенок жаловался на шумы. "Случай действительно редкий, такого я в своей практике не припомню", – рассказал один из врачей. По словам медиков, извлечение насекомого прошло без осложнений. Барабанная перепонка не была повреждена.
Лотерейные билеты будут продаваться только по паспорту
Девушка уверена, что футбольных фанатов настраивают против нее
Андрей Норкин не выдержал хамства
Артистка поделилась своим новом фото