В тундре потеряли контейнер с радиоактивным цезием

На Ямале из поврежденного транспортного отсека машины на дорогу выпал контейнер с цезием. Сразу после того как пропажа стала явной, начались поиски.

Через сутки контейнер обнаружился. Как выяснилось, его подобрал водитель шедшей следом машины. Мужчина предположил, что в контейнере – опасное вещество, и доставил его на одну из местных производственных баз. Следственно-оперативная группа изъяла объект из обращения, удостоверившись в отсутствии на нем повреждений.

"Контейнер не представлял и не представляет никакой угрозы. Из обращения он был сразу же изъят. Чтобы его повредить, надо очень постараться", – цитирует информационное агентство "СеверПресс" директора Департамента природно-ресурсного регулирования Владимира Галузу. Замеры показали, что утечки радиации нет.