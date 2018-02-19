В Подмосковье перекрыли улицу из-за угрозы взрыва

На улице Маршала Жукова в подмосковном Одинцово была обнаружена подозрительная сумка. Неизвестный оставил ее в здании почтового отделения.
Была объявлена угроза взрыва. Улица близ отделения "Почты России" перекрыта. "Посетители решили вызвать полицию. Людей эвакуировали сразу по приезду оперативных служб", – сообщила местная жительница. На месте случившегося работают сотрудники МВД, передает "Подмосковье сегодня".
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