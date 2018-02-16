В Дагестане стая собак загрызла четырехлетнего ребенка

В пригороде Махачкалы обнаружен мертвым четырехлетний ребенок с многочисленными укусами на теле, сообщает сайт "Комсомольская правда". Несколькими днями ранее родители малыша обратились в полицию с заявлением о его исчезновении.
Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, ребенок стал жертвой стаи бродячих собак.
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