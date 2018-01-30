"ЕР" занялась безопасностью детей в интернете
Как рассказал сопредседатель центрального координационного
совета сторонников "ЕР" Сергей Боярский, в рамках дискуссий будут проводиться тематические
встречи, мастер-классы и вебинары. К участию в них привлечены представители экспертного
сообщества. Кроме того, в работе площадок принимают участие представители
профильных региональных ведомств, правоохранители, депутаты Госдумы и местных
парламентов, педагоги и родители, общественные активисты.
Главная задача серии мероприятий в субъектах федерации – рассказать жителям регионов об угрозах, которые таит в себе глобальная Сеть, и о полезных возможностях современного интернета. "Региональными активистами в течение 2018 года будет проводиться систематическая работа по повышению интернет-грамотности и уровня осведомленности населения о правилах безопасности детей и подростков в глобальной сети", – сказал Боярский.
По итогам дискуссий планируется сформировать региональные рабочие группы партийного проекта и составлен план дальнейшей работы в каждом конкретном субъекте Федерации. К апрелю текущего года планируется создать более представительные рабочие группы, в которые войдут также партнерские организации.
Отметим, что в дни работы дискуссионных площадок куратор проекта Сергей Боярский посетит региональные клубы сторонников партии. Он побывает в Калининграде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. В рамках визитов депутата проведет для педагогов регионов встречи-семинары, посвященные сетевой безопасности.
Напомним, о запуске нового проекта сторонников "Единой России", посвященного безопасности подрастающего поколения в Сети, было объявлено в ходе последнего прошедшего съезда партии. Он состоялся в столице 22-23 декабря 2017 года.
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