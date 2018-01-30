"ЕР" занялась безопасностью детей в интернете

Сторонники партии организовали в 75 регионах серию дискуссионных площадок по проблемам безопасности детей в глобальной паутине. Работа на них началась 29 января и продлится до 5 февраля. Основных целевых групп две: педагоги и родители школьников.

Как рассказал сопредседатель центрального координационного совета сторонников "ЕР" Сергей Боярский, в рамках дискуссий будут проводиться тематические встречи, мастер-классы и вебинары. К участию в них привлечены представители экспертного сообщества. Кроме того, в работе площадок принимают участие представители профильных региональных ведомств, правоохранители, депутаты Госдумы и местных парламентов, педагоги и родители, общественные активисты.



Главная задача серии мероприятий в субъектах федерации – рассказать жителям регионов об угрозах, которые таит в себе глобальная Сеть, и о полезных возможностях современного интернета. "Региональными активистами в течение 2018 года будет проводиться систематическая работа по повышению интернет-грамотности и уровня осведомленности населения о правилах безопасности детей и подростков в глобальной сети", – сказал Боярский.

По итогам дискуссий планируется сформировать региональные рабочие группы партийного проекта и составлен план дальнейшей работы в каждом конкретном субъекте Федерации. К апрелю текущего года планируется создать более представительные рабочие группы, в которые войдут также партнерские организации.

Отметим, что в дни работы дискуссионных площадок куратор проекта Сергей Боярский посетит региональные клубы сторонников партии. Он побывает в Калининграде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. В рамках визитов депутата проведет для педагогов регионов встречи-семинары, посвященные сетевой безопасности.





Напомним, о запуске нового проекта сторонников "Единой России", посвященного безопасности подрастающего поколения в Сети, было объявлено в ходе последнего прошедшего съезда партии. Он состоялся в столице 22-23 декабря 2017 года.