"ЕР" окажет поддержку юным инженерам
"В рамках партийного проекта "Локомотивы роста" мы готовы оказывать поддержку участникам и победителям Международного конкурса детских инженерных команд в поиске своего профессионального пути, в том числе содействовать в их дальнейшем трудоустройстве и работе с промышленными предприятиями-участниками проекта", – пообещал парламентарий.
Кравченко выразил уверенность, что развитие научно-технического творчества и инженерного образования детей и молодежи является важнейшей задачей, которая послужит развитию отечественной промышленности на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
22 января глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении конкурса среди юных инженеров. В нем смогут принять участие около пяти тысяч юных исследователей и изобретателей, которые продемонстрируют свои проекты и разработки.
Партийный проект "Единой России" "Локомотивы роста" направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с национальными компаниями – локомотивами роста. Одним из ключевых направлений является анализ мер государственной поддержки основных секторов и отраслей бизнеса в разрезе совершенствования нормативно-правовой базы.
Координирует проект заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, а его общественный совет возглавляет вице-председатель Мирового энергетического совета Олег Бударгин.
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