Самолет с пассажирами экстренно сел в Благовещенске

Ан-24 авиакомпании "Якутия" с 31 пассажиром и четырьмя членами экипажа на борту экстренно сел в Благовещенске, пишет газета "Известия". Лайнер следовал в Якутск, однако спустя 37 минут полета экипаж решил вернуться в аэропорт из-за технических проблем.
До выяснения причин неисправности самолет останется на земле. Пассажиров отправят в Якутск другим бортом.
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