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Коктейль за минет: студентка оригинально расплатилась в ночном клубе

Фото: GLOBAL LOOK press
 В социальных сетях набирает популярность видео, на котором молодая девушка не постеснялась встать на колени перед раздетым мужчиной. Девушка ртом ублажала незнакомца. 
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Как оказалось, томичка принимала участие в конкурсе, главным призом в котором была клубная карта заведения и бесплатные алкогольные коктейли. "Конкурс поцелуев", по словам работников ночного заведения РайON, обычное дело. Девушкам всего лишь нужно было целовать напомаженными губами мужчину в оголенные части тела.

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Одна из конкурсанток решила пойти за победой дальше всех. Она полностью раздела парня и в процессе начала делать ему минет. Как ни странно, конкурс не прервали, а в конце девушка победно вскинула руки вверх.

Происходящее попало на видео, ролик быстро стал вирусным. Dni.Ru не публикуют видеозапись, так как она содержит нецензурную лексику.

В интернете началось бурное обсуждение инцидента. Но обсуждать стали не любительницу коктейлей, а организаторов конкурса. Однако, директор клуба уверяет, что никакого орального секса не было и быть не могло. "Ведущий считал следы от помады. Мужик стоял одетый по пояс", – цитирует "Говорит Москва" директора ночного клуба. Однако, на видео отчетливо видно, что на мужчине не было даже носков. Также по словам директора клуба, конкурсантка далеко уже не студентка, а женщина 40 лет, которая любит тусовки и алкоголь.

Кадр youtube.com

Подобные секс-скандалы уже далеко не редкость. Уже год популярный ведущий Андрей Малахов регулярно освещает тему инцидента с Дианой Шурыгиной. Также недавно вся страна обсуждала студентов из Нижнего Новгорода. Там парочка занималась сексом прямо на танцполе под символичную песню RapeMe. Чуть позже молодые люди стали героями нескольких программ на телевидении. Возможно, после обнародованного видео этим клубом заинтересуются правоохранительные органы.

13 февраля 2018, 14:48

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