В Петербурге капитан полиции сколотил банду мошенников

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали капитана полиции Артема Шовкопляса и двух его сообщников. По предварительным данным, они вымогали деньги у руководства местного медицинского центра за покровительство.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает FlashNord со ссылкой на "Фонтанку".