В Петербурге капитан полиции сколотил банду мошенников

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали капитана полиции Артема Шовкопляса и двух его сообщников. По предварительным данным, они вымогали деньги у руководства местного медицинского центра за покровительство.
Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает FlashNord со ссылкой на "Фонтанку".
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