Под Москвой поймали банду горе-грабителей

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех мужчин, подозреваемых в нападении на банк в подмосковном поселке Хорлово. По предварительным данным, планы злоумышленников нарушил случайный прохожий.
Бандит в маске ворвался в отделение финансовой организации и потребовал отдать все деньги. Его сообщники контролировали ситуацию снаружи. Когда в банк попытался войти посетитель, налетчик запаниковал и выбежал из здания, так и не забрав наличные. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает "Росбалт".
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