В Омске пациент поджог больницу

Омские правоохранители предполагают, что пожар в БCМП-1 на улице Перелета начался из-за поджога, который устроил пациент. Об этом сообщает портал gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу УMВД Pоссии по городу.
Возгорание произошло на санитарной площадке мусоропровода. Огонь существенно повредил стены, пол и мебель в помещении. Ущерб пока не уточняется.
Полиция считает, что к поджогу причастен 28-летний местный житель, который проходит лечение в медучреждении.
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