На Камчатке мать нашла мертвого ребенка в стиральной машине

Вечером 4 декабря в Елизовском районе Камчатки вернувшаяся с работы женщина обнаружила девятилетнего сына мертвым в стиральной машине, сообщает Ura.ru. Отец мальчика был в командировке, весь день ребенок находился дома один. Дверь была заперта изнутри.
На место для выяснения обстоятельств произошедшего выехали следователи и криминалисты, передает телеканал "360". По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия. На теле обнаружены повреждения – возможно, нанесенные выступающими частями барабана стиральной машины, сообщает НСН. По словам женщины, три года назад она также находила сына в стиральной машине.
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