Под Нижним Новгородом нашли 160 тонн опасных химикатов

Жители города Дзержинска Нижегородской области получили к Новому году ядовитый подарок. На территории бывшего химзавода обнаружено массовое захоронение бочек с химическими отходами.
Специалисты убеждены, что в них находится опасное органическое вещество фенол. Оно способно нанести непоправимый вред здоровью человека. Экологическое преступление могли совершить около двух лет назад, передает newizv.ru.
Поклонники артиста в панике
Женщина раскрыла личность любимого человека балерины
Певец очень устал
С обладательницей "Золотой сирены" за кулисами премии встретился корреспондент "Дни.ру"