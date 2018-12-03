В Башкирии 23-летний парень забил молотком двух родственников ради смартфона

Жестокое убийство было совершено в деревне Сысканово Кармаскалинского района. В своем доме были обнаружены мертвыми 51-летний мужчина и его 91-летняя мать. На телах – множественные травмы, а также ножевые ранения, передает портал mkset.ru.

Как установило следствие, убийство совершил 23-летний местный житель, их дальний родственник. Он несколько раз ударил мужчину молотком по голове, потом начал душить веревкой, а затем ударил жертву ножом в живот. На шум подошла 91-летняя женщина, и злоумышленник несколько раз ударил ее молотком по голове, после чего обыскал и забрал 27 тысяч рублей, которые впоследствии потратил на покупку телефона.