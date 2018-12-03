В Тюмени строителя насмерть задавило стеной

В Тюмени после обрушения стены в новостройке погиб рабочий. Он занимался ремонтом нежилого помещения.
По версии следствия, мужчина нарушил технику безопасности при разборе стены. Строитель погиб на месте. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Cейчас проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии, передает Ura.ru.
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