Под Екатеринбургом изверг забил собутыльника ножкой кровати и утопил в проруби

В Талице суд на девять лет отправил в колонию строгого режима местного жителя, жестоко расправившегося с собутыльником. Об этом сообщает портал tagilcity.ru.
Согласно материалам дела, инцидент произошел в январе 2018 года. Мужчина со своим братом распивали алкоголь в компании собутыльника. Под влиянием спиртного у мужчин возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанес приятелю своего брата множественные удары ножкой кровати, от чего потерпевший скончался.
Чтобы скрыть преступление, мужчина скинул труп в прорубь в реке Пышма, сжег одежду убитого и залил машинным маслом следы преступления. Труп был обнаружен местными жителями через три месяца. Осужденный свою вину не признал и в содеянном не раскаялся.
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