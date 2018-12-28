Во дворе жилого дома в Бурятии поймали рысь

Вечером 27 декабря сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выехали по вызову в дом на проспекте Строителей в Улан-Удэ. Люди пожаловались, что во дворе бегает рысь.
К моменту прибытия правоохранителей животное забилось под балкон. Росгвардейцы оцепили территорию, чтобы прохожие не спугнули рысь, и совместно со специалистами Бурприроднадзора поймали хищника.
"Когда стали ее ловить, она начала шипеть и прыгать на стены. На спасение животного ушло около 20 минут", -цитирует телеканал "360" пресс-службу Росгвардии. Рысь передали специалистам службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Бурятии.
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