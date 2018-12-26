Пьяный житель Екатеринбурга жестоко избил водителя скорой

Житель Екатеринбурга, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набросился на водителя скорой помощи, который сделал ему замечание. Теперь нападавшему придется провести год в тюрьме, пишет портал tagilcity.ru.
Следствие установило, что обвиняемый ударил водителя скорой по лицу, а когда тот упал, нанес еще несколько ударов в голову.
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