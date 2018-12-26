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Регионы

Пьяный житель Екатеринбурга жестоко избил водителя скорой

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Житель Екатеринбурга, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набросился на водителя скорой помощи, который сделал ему замечание. Теперь нападавшему придется провести год в тюрьме, пишет портал tagilcity.ru.

Следствие установило, что обвиняемый ударил водителя скорой по лицу, а когда тот упал, нанес еще несколько ударов в голову. 


26 декабря 2018, 19:30

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