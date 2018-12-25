Банда черных риелторов обманула десятки жителей Ростова

Правоохранители Ростова-на-Дону раскрыли схему банды черных риелторов, которые "собирали" деньги с местных жителей. Об этом сообщает портал rostovgazeta.ru.
Организатором группировки был 25-летний мужчина. Вместе с четырьмя подельницами он арендовал офис и с помощью объявления в интернете набирал клиентов. Лжериелторы обещали предоставить квартиру в аренду, но после передачи задатка исчезали. Таким образом им удалось похитить около миллиона рублей.
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