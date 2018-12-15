Детские комнаты в торговых центрах станут безопаснее

"Единая Россия" разработала поправки в законодательство, которые позволят урегулировать требования к размещению и оборудованию детских игровых комнат в торговых центрах. Свои инициативы партийцы представят на рассмотрение в Госдуму в следующем году.



По словам координатора партпроекта "Единой России" "Народный контроль" Анны Кувычко, нововведения будут регулировать нормы по безопасности детей в детских комнатах.

Она напомнила, что прошедшей весной партийцы проверяли игровые комнаты в торговых центрах и выявили серьезные нарушения. "Данная акция позволила обобщить и проанализировать характерные недочеты в работе игровых комнат", – отметила Кувычко.

Партиец рассказала, что уже в январе предложит поправки в законодательство об определении и закреплении понятия "детская игровая комната" в российских ТЦ. Координатор партпроекта "Народный контроль" назвала обязательным наличие видеонаблюдения в комнатах, медкнижки у персонала, а также отсутствие у работников комнат судимости.

В сферу деятельности партийного проекта "ЕР" "Народный контроль" входит повышение информированности общества о продовольственной политике, контроль качества товаров и услуг, создание условий для развития отечественного производства.

Также единороссы регулярно проверяют цены на лекарства в регионах, проводят мониторинг организаций, которые предоставляют потребительские займы и прочее.