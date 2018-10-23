"ЕР" поддержала воспитателей детсада в Челябинской области

Единороссы просят губернатора Челябинской области Бориса Дубровского разобраться с ситуацией в одном из детских садов города Юрюзань. В дошкольном учреждении сократили должность сторожей и потребовали обеспечивать безопасность от воспитателей детсада. Обращение в адрес главы региона направила координатор партийного проекта "Единой России" "Новая школа", члена президиума Генсовета партии Алена Аршинова.



По ее словам, необходимо устранить допущенные ошибки со стороны органов, ответственных за образование в области и принять меры по необходимому штатного укомплектованию детсада. "А также провести проверку и в других детских садах области на предмет наличия подобных нарушений", - подчеркнула единоросс.

Ситуацию, когда обязанности по охране дошкольного учреждения перекладывают на плечи педагогов Аршинова назвала вопиющей. По ее словам, воспитателей наоборот нужно поддерживать, в том числе повышением оплаты труда, квалифицированной медицинской помощью, повышением квалификации, снижением численности детей в группах и другими мерами.

В одиночку справиться со всеми задачами в детском саду педагоги не могут, уверена Аршинова. И вместо того, чтобы обеспечить постоянное взаимодействие коллектива детсада с медиками, психологами и службой безопасности, воспитателей оставляют один на один со всеми проблемами, сокрушается она.





Ранее в Сети распространилось видеообращение педагога детсада "Петушок" города Юрюзань в адрес губернатора Челябинской области. В нем воспитатель рассказала о сокращении должностей охранников.

Партийный проект "Новая школа" направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. "Единая Россия" помогает в создании учебных мест за счет строительства школ и оснащения их современным оборудованием.

Важный фронт работ партпроекта – дошкольное образование, в частности, обеспечение малышей до трех лет местами в детских садах. Партийцы держат на контроле не только повышение доступности дошкольного образования, но и следят за его качеством. Также деятельность партийного проекта "ЕР" "Новая школа" направлена на создание равных условий получения образования для ребят вне зависимости от места их проживания.