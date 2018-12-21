В Тюмени из запертой машины спасли замерзавшую кошку

В Тюмени прохожие обратили внимание на замерзающую в запертой машине кошку. Со слов очевидцев, при -16 градусах животное несколько часов провело в припаркованном на улице Северной автомобиле, передает портал nashgorod.ru.
Неравнодушные жители пытались пинать колеса, чтобы сработала сигнализация, но это не помогло. Тогда на место был вызван наряд полиции. В конечном итоге кошку из машины спасли.
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