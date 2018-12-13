В Удмуртии извращенца-рецидивиста бросили за решетку на 14 лет

Суд в Удмуртии признал 24-летнего жителя Ижевска виновным в сексуальном насилии над детьми, передает ИА "Удмуртия". Преступление произошло после того, как молодой человек освободился из колонии, где отбывал наказание за угрозу убийством.
Оказавшись на свободе, он приехал к своему знакомому в село Завьялово и стал с ним пить. После этого увидел на улице незнакомую семилетнюю девочку. Заманив ее в лесопосадку под предлогом пускать кораблики в ручье, он надругался над ребенком. Затем спрятался в кустах напротив детской площадки, где играли малолетние дети, и также совершил над ними сексуальное насилие.
Злоумышленника отыскали местные жители. Они-то и доставили его в полицию. Экспертиза признала мужчину вменяемым. Свою вину он так и не признал. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.
Говорят, от женщины стоит ждать сюрпризов
Шоумен был шокирован происходящим
Пианистка выставила все свои прелести
О мальчике рассказал близкий друг артистки