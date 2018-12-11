В Подмосковье ограбили тренера сборной России

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов пострадал от грабителей. Злоумышленники проникли в его дом в Подмосковье.

По словам Мамедова, преступники смогли пробраться в его особняк, когда там не было никого из членов семьи. Неизвестные проникли на второй этаж по лестнице, которую заранее приготовили. "Какие-то нехорошие люди в районе 20:00 проникли на второй этаж по лестнице, которую перетащили через соседние участки. Видимо, готовились", – сообщил Ильгар.

Во время ограбления персонал тренера находился на первом этаже. Когда один из работников вышел из дома, чтобы встретить Мамедова, то увидел приставленную к окну лестницу. Он сразу сообщил об этом охранникам, и они вызвали полицию. Правоохранители быстро прибыли на место происшествия. Однако преступникам удалось скрыться.

"Мы думали, что преступники находятся внутри дома. Но когда мой работник выходил из домика для персонала, воры то ли услышали, то ли наводчик был. Он дал знать, и тот, кто был в доме, выпрыгнул", – передает слова Ильгара телеканал "360". Он добавил, что злоумышленники похитили золотые украшения и женские часы. Они также планировали вынести "два iPad и два iPhone", но не успели, потому что сильно торопились.

Мамедов признался, что живет в этом доме уже пять лет и никогда не закрывал входные двери. Теперь он задумается над усилением охраны. Он также считает, что необходимо повысить меры безопасности в самом поселке, так как воры пытались проникнуть еще в пять домов.