В России сделано официальное заявление о переносе столицы

Столицей Дальневосточного федерального округа в скором времени станет Владивосток. Эту идею, озвученную врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко, поддержал президент России.

Владимиру Путину пришлось по душе предложение главы Приморья о переносе столицы Дальневосточного округа из Хабаровска во Владивосток. Президент поставил подпись и написал: "Согласен". Дискуссия о смене столицы ДФО ведется давно, и в Кремле рассматривали различные варианты.

Кожемяко объяснил необходимость переноса тем, что это будет справедливо и правильно: во Владивостоке регулярно проходят знаковые международные форумы и встречи с участием мировых лидеров. Статус столицы принесет региону дополнительные материальные ресурсы и особое внимание со стороны властей, уверен глава Приморья.

"Владивосток – это восточные ворота страны. Через Владивосток идут морские коммуникации. К саммиту АТЭС были построены хорошие мосты, хорошая транспортная логистика", – заявил Кожемяко.

Против этой идеи выступает новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он утверждает, что Хабаровск является столицей не только по названию, но и по определению. Для поддержания этого статуса губернатор пообещал развивать науку и спорт.

Если сравнивать Владивосток и Хабаровск, то по площади эти города примерно одинаковы, а вот население больше в Хабаровске. Там проживают 620 тысяч человек против 600 тысяч живущих во Владивостоке.

В 2000 году Хабаровск получил статус центра Дальневосточного федерального округа, здесь располагается федеральное Министерство по развитию Дальнего Востока, штаб Восточного военного округа и около 200 региональных органов федеральной власти и управления. Хабаровск входит в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов и является городом воинской славы.