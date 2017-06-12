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Регионы

Дальний Восток отмечает День России

Фото: Официальный сайт Владивостока
Дальнего Востока отмечают День России. Во Владивостоке праздник отмечают парадом байкеров, костюмированным балом и выступлениями морской пехоты. В Хабаровске прошел флешмоб "Россия – едина", в Магадане развернулся фестиваль национальных землячеств, а на Сахалине и в Амурской области состоялись велопарады.
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Жители Анадыря первыми начали отмечать День России с общегородской зарядки. На городском стадионе ранним утром собрались десятки молодых людей, которые устроили спортивную разминку под руководством фитнес-тренера. Затем праздник переместился на центральную площадь Анадыря.

Праздник в Петропавловске-Камчатском начался с поздравления председателей национальных общественных объединений региона. "Нас миллионы, и мы очень разные, но каждый, независимо от веры и национальности, неотделим от духовных корней и культурный традиций Родины", – отметил глава региона Владимир Илюхин.

В Магадане открылась национальная площадка "Территория дружбы". 17 общественных объединений, а также 12 национальных землячеств подготовили для гостей блюда национальной кухни, викторины, мастер–классы, песенные и танцевальные номера. Завершится фестиваль традиционным хороводом дружбы.

Фото: Официальный сайт Владивостока

В Южно-Сахалинске праздник начался с митинга. "Это самый важный праздник нашей страны. В этот день мы испытываем особые чувства к нашей великой истории и к нашему народу – победителю и созидателю", - заявил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. После митинга около сотни велосипедистов проехали с российской символикой по центральным улицам города. Тем временем, на площади открылась запись молодежи в военно-патриотические клубы, начали работу мобильный призывной пункт и выставка ретроавтомобилей и образцов вооружения.

Сразу на десятках площадок проходит праздник во Владивостоке. Пока в центре города проходил парад байкеров, которые провезли по центральным улицам российскую символику, на острове Русский проходил костюмированный бал на берегу моря. Там же студенты начали экологическую акцию: разделившись на команды, они соревнуются, кто больше соберет за день мусора. А на спортивной станции Тихоокеанского флота военные моряки устроили праздник "Военно-спортивная семья".

Фото: Официальный сайт Владивостока

В Хабаровском крае представители молодежных организаций по0дготовили для местных жителей флешмоб "Россия – едина". Около двух сотен человек выстроились в границах начерченной карты России, символизируя идею многонациональной страны. В Комсомольске-на-Амуре празднование Дня России совпало с завершением торжеств в честь 85-летия со дня основания города. Здесь состоялась закладка нового ледового дворца.

"В основе успехов региона лежит наш созидательный труд и весомая поддержка федерального центра, – отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. – Своими достижениями в реализации новой экономической политики Дальнего Востока край подтверждает ответственность за настоящее и будущее страны".

Фото: Официальный сайт Владивостока

В Амурской области праздник проходит практически во всех населенных пунктах. А в Якутске праздник начался парадом Дружбы народов. Сотни жителей города и представителей национально-культурных объединений прошли по центру города в национальных костюмах.

Кроме того, как сообщает ТАСС, в День России десятки юных дальневосточников получили первые паспорта на торжественных митингах. В Комсомольске-на-Амуре церемония состоялась на набережной реки Амур. 52 юных жителя города получили свой первый гражданский паспорт из рук Вячеслава Шпорта и главы города Андрея Климова.

Фото: Официальный сайт Владивостока

На центральной площади города вручили паспорта 20 юным жителям Южно-Сахалинска. "Все вместе мы отмечаем большой государственный праздник – День России. И именно сегодня вы станете полноправными гражданами нашей великой страны. Все вы – талантливые, активные и трудолюбивые ребята. Рассчитываю, что после окончания учебы вы останетесь здесь жить и трудиться", – отметил, вручая паспорта, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Вручение первых паспортов также состоялось во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Благовещенске.

Автор: Дмитрий Куклин12 июня 2017, 09:57

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