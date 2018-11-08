Пенсионер изнасиловал соседку и избил чайником

В Удмуртии 64-летнего местного жителя осудили за изнасилование. Как пишет udm-info.ru, мужчина пришел домой к 50-летней соседке и пригласил в гости. Получив отказ, пенсионер разозлился и, угрожая ножом, изнасиловал ее.

Позже он избил женщину металлическим чайником по голове, облил мебель в ее квартире бензином и попытался поджечь. Спас несчастную, прибежавший на крики сосед. Злоумышленника арестовали. По решению суда мужчина помещен в психиатрический стационар.