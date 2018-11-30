Десятки животных погибли при пожаре на ямальской ферме

На территории частного фермерского хозяйства в деревне Новый Киеват на Ямале произошел пожар, передает URA.Ru. Постройка площадью 420 квадратных метров выгорела полностью. Сообщаются, что люди не пострадали. Однако в огне погибли 21 корова, 25 свиней и десять кур. Также были практически полностью уничтожены запасы сена и комбикормов. Сразу два крестьянско-фермерских хозяйства лишились возможности продолжать работу. По факту произошедшего проводится проверка.
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