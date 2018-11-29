В Ростове нашли трупы двух мужчин

В Ростове-на-Дону местные жители обнаружили на улице тела двух мужчин. Однако трупы находились в разных частях города.
первый случай произошел возле автобусной остановки у рынка. Найденное тело накрыли его тряпкой. На улице Содружества оказался второй труп, который обнаружили дети по дороге в школу. Правоохранители устанавливают причины случившегося, передает rostovgazeta.ru.
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