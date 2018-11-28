В Омске рабочий выжил после падения с моста

Дорожный рабочий поскользнулся и упал с моста 60 лет ВЛКСМ в Омске, передает портал gorod55.ru. Высота падения составила порядка восьми метров. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами костей лицевого скелета и рук. По факту произошедшего проводится проверка. В частности, речь идет о соблюдении требований норм безопасности. Отметим, за несколько дней до этого с того же моста упал гулявший ночью прохожий.