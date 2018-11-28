В ростовской больнице обокрали лежащего без сознания пациента

В Ростове-на-Дону задержали 29-летнего местного жителя, которого подозревают в краже у лежащего без сознания пациента больницы куртку, часы, телефон и 60 тысяч рублей, передает портал rostovgazeta.ru. Сообщается, что мужчина попал в медицинское учреждение вместе с другом, которому требовалась помощь врачей. В ожидании товарища он прогуливался по коридорам, где и заметил потерпевшего. После кражи оба друга вместе покинули здание. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.