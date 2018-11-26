В Дагестане пытались убить известную певицу

В ночь на 25 ноября у подъезда собственного дома в Махачкале была тяжело ранена местная звезда, заслуженная артистка Дагестана Машидад Омарасхабова. Сообщается, что преступник подкараулил певицу и несколько раз выстрелил в нее. Одна пуля попала в живот.

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