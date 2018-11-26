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В Дагестане пытались убить известную певицу

Машидат Омарасхабова. Фото: instagram.com/mashidat_official
В ночь на 25 ноября у подъезда собственного дома в Махачкале была тяжело ранена местная звезда, заслуженная артистка Дагестана Машидад Омарасхабова. Сообщается, что преступник подкараулил певицу и несколько раз выстрелил в нее. Одна пуля попала в живот.
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В результате дерзкого нападения практически на пороге собственного дома на проспекте Имама Шамиля Машидад Омарасхабова была тяжело ранена. Ее доставили во вторую городскую больницу Махачкалы.

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Сейчас певица находится в реанимации, передает EG.ru. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Исполнительницу уже прооперировали, однако никаких прогнозов на выздоровление раненой врачи не делают.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360". Уже определен подозреваемый в совершении преступления. По версии правоохранительных органов, в Машидад Омарасхабову стрелял 54-летний местный житель Джамалдин Ш.

Ориентировка на подозреваемого уже составлена и разослана по отделам полиции. Сообщается, что, вероятнее всего, мужчина передвигается на бронированном автомобиле Lexus 570. Он объявлен в оперативный розыск. О мотивах преступника пока ничего не известно.

Автор: Геннадий Куприянов26 ноября 2018, 08:25

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