В Дагестане пытались убить известную певицу
В результате дерзкого нападения практически на пороге собственного дома на проспекте Имама Шамиля Машидад Омарасхабова была тяжело ранена. Ее доставили во вторую городскую больницу Махачкалы.
Сейчас певица находится в реанимации, передает EG.ru. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Исполнительницу уже прооперировали, однако никаких прогнозов на выздоровление раненой врачи не делают.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360". Уже определен подозреваемый в совершении преступления. По версии правоохранительных органов, в Машидад Омарасхабову стрелял 54-летний местный житель Джамалдин Ш.
Ориентировка на подозреваемого уже составлена и разослана по отделам полиции. Сообщается, что, вероятнее всего, мужчина передвигается на бронированном автомобиле Lexus 570. Он объявлен в оперативный розыск. О мотивах преступника пока ничего не известно.
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