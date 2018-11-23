В Башкирии ребенка ударило током на линии электропередачи

Правоохранителям Башкирии поступила информация о том, что несовершеннолетний горожанин серьезно травмирован на опоре линии электропередачи. Девятилетний мальчик залез на конструкцию ЛЭП, где попал под напряжение.

Эксперты устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято соответствующее решение, передает ToDay News Ufa.